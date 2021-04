Bayern Munich : "Le PSG a passé un cap... mais on est sereins" détaille Pavard

Moins d'un an après la finale à Lisbonne, Bavarois et Parisiens se retrouvent en Ligue des champions, cette fois en quart de finale. Absent en août dernier, Pavard sera cette fois bien présent pour défier Neymar, Mbappé & co. Coup d'envoi mercredi 7 avril à 21h, sur RMC Sport 1.