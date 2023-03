Bayern - PSG : "Beaucoup de joueurs sont libérés par l'absence de Neymar" assure Riolo

Ce mercredi, le PSG est au pied du mur et n'a pas vraiment le choix. Battus 0-1 à l'aller, les Parisiens doivent obligatoirement marquer - et gagner - face à une équipe invaincue chez elle et qui n'a pris que deux buts depuis le début de saison en Ligue des champions. Le défi proposé par le Bayern est immense mais une absence rend un peu plus optimiste Daniel Riolo. Celle de Neymar qui clarifie les choix et la manière de jouer du club de la Capitale...