Bayern - PSG : la passe sublime de Neymar, l'enchaînement de 9 signé Marquinhos... Paris fait le break !

Quel but et quel coup de tonnerre à l'Allianz Arena ! Sur une passe géniale de Neymar, Marquinhos - qui réclamait un changement quelques secondes auparavant - nous gratifie d'un enchaînement de pur numéro 9 pour ajuster Neuer. Paris est clinique et fait mal au Bayern ! 0-2