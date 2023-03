Bayern - PSG : Sur les traces de Julian Nagelsmann, entraîneur précoce à succès

À seulement 35 ans, Julian Nagelsmann est l'entraîneur du club le plus puissant d'Allemagne. Déjà passé par Hoffenheim et Leipzig, l'Allemand avait dû mettre un terme rapidement à sa carrière de joueur. Et il avait été initié au métier d'entraîneur par un certain... Thomas Tuchel.

Bayern Munich - PSG, huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi 8 mars à 21h sur RMC Sport 1.