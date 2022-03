Bayern - Salzbourg : "Les Bavarois ont peur" de l'élimination assure Polo Breitner

Quand on est dans un club où faire match nul est une grosse contre-performance et une défaite est souvent catastrophique, la période ne peut pas être rose au Bayern. Le club allemand a déçu en 8e de finale aller face à Salzbourg. Mais s'en est sorti grâce à un but tardif de Coman. L'impression en championnat n'est guère meilleure. Ce qui fait dire à Polo Breitner que l'on craint sans doute plus que d'habitude, une élimination précoce.