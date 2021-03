C1 : Ajax 2019, City 2020... Les buts marquants des éliminations du Real Madrid en 1/8es

Cette fois-ci, le Real Madrid se passerait bien de ce triplé. Vainqueur de la Ligue des champions en 2016, 2017 et 2018, la Casa Blanca reste sur deux éliminations de suite en huitième de finale (Ajax Amsterdam en 2019 et Manchester City en 2020) et tentera ce mardi de ne pas faire la passe de 3 contre l'Atalanta Bergame. Revivez les buts les plus marquants de ces éliminations avec les bijoux de l'Ajax au Santiago Bernabeu ou encore les bourdes de Raphaël Varane à l'Etihad Stadium.