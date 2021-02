C1 : En 2018, Pochettino avait obtenu une qualification en 1/8e... au Camp Nou

Perdant au match aller (la 2e journée de phase de poules) 4-2 avec le doublé de Lionel Messi, le Tottenham de Pochettino frappait un grand coup au retour à l'occasion de la 6e et dernière journée. Rapidement mis à mal par l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé après un rush de 45 mètres, les Spurs égalisaient en toute fin de rencontre pour arracher le nul et une qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions. Le tout au Camp Nou. Clin d'œil du destin, c'est l'ancien Parisien Lucas Moura qui marqua le but décisif. Le même joueur qui, 6 mois plus tard, inscrivit un triplé salvateur en demi-finale pour qualifier les Anglais en finale.