Champions League : Nkunku veut copier les carrières de Messi, Ronaldo et Benzema

Trentre-cinq buts, 16 passes décisives en 2021-2022 toutes compétitions confondues, ce n'est ni la ligne de stats de Lionel Messi, ni de Kylian Mbappé, ni de Karim Benzema mais bel et bien de Christopher Nkunku avec Leipzig, qui fait de lui le 4e joueur le plus prolifique en Europe. Et cela, le nouvel international chez les Bleus veut le reproduire comme ses aînés.