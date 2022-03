Champions Zone : Cristiano Ronaldo, le retour du sauveur ?

Ce mardi soir sur RMC Sport 1 (prise d'antenne 20h et début du match 21h), Manchester United accueille l'Atlético de Madrid pour le compte des huitièmes de finale retour de Champions League. 3 jours après son triplé dévastateur contre Tottenham, Cristiano Ronaldo retrouve le club qui lui réussit le mieux (32 matchs, 25 buts dont 4 triplés, 8 passes décisives). Enfilera-t-il de nouveau son costume de sauveur européen pour qualifier les Red Devils ? Retour sur ses plus beaux faits d'arme au cours de ces 15 dernières années (Chelsea 2008, Bayern 2014, Atlético 2017 et 2019).