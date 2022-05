Champions Zone : Emery, le génie tacticien parfois incompris

Ce mardi soir, Villarreal reçoit Liverpool en guise de demi-finale retour de Champions League. À l'aller, Sadio Mané et Mohamed Salah avaient donné la leçon à un Unai Emery pourtant au sommet de son art. Le sous-marin jaune va tenter de renverser une des équipes les plus en vue en Europe depuis 5 ans. Champions Zone revient sur le parcours et les idées de jeu du coach espagnol, tantôt génie, tantôt incompris notamment lors de ses passages à Arsenal et surtout au PSG.