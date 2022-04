Champions Zone : La carrière en dents de scie de Kondogbia, devenu indispensable à Cholo

L'ex-international français Geoffrey Kondogbia, à qui on promettait monts et merveilles au début de sa carrière, a connu des hauts et des bas. Devenu pièce maitresse d'une des plus grandes équipes européennes, l'Atlético de Madrid de Cholo Simeone, le Centrafricain semble enfin épanoui et stable. Revivez sa carrière, de Monaco à l'Inter en passant par Valence où il s'est relancé.