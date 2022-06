Chaos au Stade de France : Kanner remet en cause Macron qui a eu "les yeux plus gros que le ventre"

Président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner a évoqué les incidents qui ont émaillé l'avant et l'après finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Ex-ministre des Sports sous François Hollande (2014-2017), il a aussi mis en avant la responsabilité du chef de l'État, Emmanuel Macron. Selon lui, se porter candidat à la fin de l'hiver pour organiser un tel événement - en plus de l'élection présidentielle et des législatives - était sans doute inapproprié.