Chaos au Stade de France : la RATP répond à la FFF qui l'accuse d'un "manque de communication"

Les auditions au Sénat se poursuivent pour tenter de comprendre les raisons plus précises du chaos à Saint-Denis en marge de la dernière finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Après la FFF, la semaine dernière, la RATP était invitée à répondre aux interrogations. Et aussi au tacle adressé par la 3F. Cette dernière fustigeait un "manque de communication". La vérité semble être plus nuancée selon la régie des transports parisiens.