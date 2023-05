Chaos au Stade de France : "Les images renvoyées étaient catastrophiques" regrette un sénateur

Un an après le chaos au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, Michel Savin, sénateur de l’Isère et président du groupe pratiques sportives et grands évènements sportifs, se confie sur cette journée qui a écorné l’image de la France aux yeux du monde.