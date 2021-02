Chelsea : Giroud évoque son ciseau contre l'Atlético... Un geste travaillé au MHSC

Invité de Top Of The Foot, Olivier Giroud a évoqué son but inscrit avec Chelsea sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, en huitième de finale aller de Ligue des champions. Un geste qu'il travaillait souvent durant son passage à Montpellier.