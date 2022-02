Bande-annonce : Chelsea-Lille à suivre sur RMC Sport 1 (22 février 2022 dès 19h30)

Ce mardi 22 février en direct de Stamford Bridge, vivez le huitième de finale aller de Champions League entre Chelsea, champion d'Europe en titre, contre le LOSC, champion de France en titre. Les Dogues de Jonathan David et Jocelyn Gourvennec réussiront ils l'exploit de sortir les Blues de N'Golo Kanté et Thomas Tuchel ? Premier élément de réponse lors de la première manche de ce duel qui s'annonce tactique et palpitant.