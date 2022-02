Chelsea - Lille : Guy inquiet pour un LOSC "affaibli" après les départs d'Ikoné et Reinildo

Ce mardi soir en direct sur RMC Sport 1 dès 21h00, le LOSC affronte Chelsea à Stamford Bridge. La montagne est très pentue pour les champions de France en titre face aux derniers vainqueurs de la Ligue des champions. Et en plus, l'effectif lillois a changé entre le tirage au sort courant décembre et ce rendez-vous de mardi. En perdant Ikoné et Reinildo, les Dogues se sont affaiblis et cette perspective semble inquiéter Stéphane Guy.