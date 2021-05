Chelsea - Real Madrid : la belle accolade entre Tuchel et Thiago Silva après la qualification des Blues

Chelsea a réussi à sortir le Real Madrid et se hisser en finale de Ligue des champions pour la troisième fois de son histoire après 2008 et 2012. Une victoire logique des Blues (2-0) et beaucoup de joie après le coup de sifflet final. Un moment forcément particulier pour Thomas Tuchel et Thiago Silva qui vont connaître leur deuxième finale de rang après celle perdue avec le PSG face au Bayern l'été dernier (1-0).