Chelsea : Tuchel "pas sûr" de vouloir le PSG en quarts de finale

Chelsea s'est imposé face à l'Atlético de Madrid (2-0) et a sécurisé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Débuts idéaux pour Thomas Tuchel toujours invaincu - avec deux buts encaissés - et encore en course sur le plan européen. L'Allemand livre son avis sur le tirage au sort à venir...