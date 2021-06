Chelsea v Man. City : « Destins », le film exceptionnel de la finale de Champions 2021

En s’imposant face à Manchester City en finale de la Ligue des champions (1-0), Chelsea vient de remporter pour la deuxième fois de son Histoire la plus belle des compétitions européennes. Qui aurait pu y croire en janvier dernier, quand Thomas Tuchel débarque après le licenciement de Frank Lampard ? RMC Sport vous propose de revivre la finale d’une autre façon, avec des images exclusives. Nous avons suivi au plus près les destins de Thomas Tuchel, Pep Guardiola, Kevin de Bruyne, N’Golo Kanté et de l'arbitre pour le dernier film de la saison 2020-2021.