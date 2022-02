Atlético-Manchester United en direct: les Colchoneros craignent leur bête noire, Ronaldo

Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue sur notre site pour suivre le huitième de finale aller entre l’Atlético de Madrid et Manchester United, l’un des chocs de la soirée en C1. Les Colchoneros traversent une période délicate. Deux éliminations coup sur coup en Supercoupe d'Espagne et en Coupe du Roi (8es de finale), déjà sept défaites concédées en Liga et 34 buts encaissés en 25 matches... Le champion d'Espagne en titre a perdu de sa superbe. La venue de Manchester United tombe à pic pour les hommes de Diego Simeone, chahuté comme rarement depuis le début de son mandat d'entraîneur. L'Atlético, à la peine depuis décembre en Liga (6 défaites en 11 rencontres), s'est rassuré après sa victoire à Osasuna (3-0) samedi.