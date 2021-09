Dortmund : Le petit bisou de Bellingham à Haaland en pleine interview

Buteur mercredi soir lors de la victoire de Dortmund face à Besiktas en Ligue des champions (2-1), Erling Haaland a été interrogé après la rencontre sur ses chances de remporter la C1 cette saison. Et n'a pas semblé très convaincu. En attendant, l’attaquant norvégien n'a pas l'air si mal que ça à Dortmund non plus. Lors de son passage au micro de BT Sport après le match, le Norvégien a été surpris... par un bisou de Jude Bellingham. De quoi provoquer chez lui un grand sourire.