"Éternité", le film RMC Sport étourdissant de Real-City, moment d’histoire de la Champions League

Un match pour l'éternité. RMC SPORT vous propose le plus long film jamais réalisé pour l’un des plus grands renversements de l’histoire du foot. Pour mieux comprendre les ressorts psychologiques des grands champions et pour rendre hommage à deux destins, deux légendes, revivez pleinement cet étourdissant Real-Manchester City.