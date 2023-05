Inter - AC Milan : Veissière se rémemore la demie retour de 2003 qu'il avait arbitrée

C'était il y a 20 ans et il y avait du (très) beau monde sur le terrain : Toldo, Cordoba, Zanetti, Crespo d'un côté. Shevchenko, Seedor, Nesta, Maldini de l'autre. La demi-finale retour entre l'Inter et l'AC Milan avait permis aux Rossoneri de se hisser en finale de la Ligue des champions en 2003... grâce à la règle du but à l'extérieur. Homme en noir pour cette rencontre, Gilles Veissière se rappelle d'un match de très haut niveau avec une tension énorme.