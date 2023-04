"L'Inter, une équipe pas très bonne", Inzaghi répond à la pique de N. Gallagher, fan de City

Ce mercredi en même temps que Bayern - Manchester City, l'Inter devra terminer le job contre Benfica. Vainqueurs 0-2 à l'aller, les Nerazzurri sont en position très favorable. Et ce n'est pas la petite pique de Noël Gallagher qui aimerait voir les Italiens en finale - face à City évidemment - qui va perturber le coach interiste, Simone Inzaghi. Pas plus que les critiques et le soi-disant couperet au-dessus de sa tête en cas d'une élimination (improbable).