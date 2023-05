"La leçon d'une vie": Le film RMC Sport du chef d’œuvre du Man City de Guardiola face au Real Madrid

Hormis le Barça de Messi, Xavi et Iniesta, une équipe de Pep Guardiola a-t-elle paru aussi forte que ce Manchester City ? Dans les deux cas, le Real Madrid en a fait les frais en demi-finale de Champions League et le rêve de doublé de Karim Benzema et Vinicius est parti en fumée. Revivez cette victoire 4-0 marquée par les chefs d’œuvre de Bernardo Silva et Kevin De Bruyne avec le film RMC Sport "La leçon d'une vie".