Villarreal 1-1 Juventus : "Pas content" du match, Vlahovic explique sa célébration après son but

Il lui aura fallu exactement 31 secondes pour signer une entrée fracassante dans la plus belle des compétitions européennes. Un bon appel dans la profondeur, un vrai enchaînement de neuf et Dusan Vlahovic avait mis la Juve sur de bons rails à Villarreal. Avant que Parejo ne vienne contrarier sa soirée. Le Serbe a également été interrogé sur son geste - un peu polémique - après son but. Pas du tout une réponse aux éventuelles critiques.