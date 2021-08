LDC : Le PSG pas le "seul favori quand on connaît son passé", tempère Rothen

"On ne peut pas mettre le PSG comme favori numéro 1 en C1 quand on connaît son passé..."

Rothen estime que la pression sera plus forte sur le PSG au regard de son recrutement pour gagner la C1, mais que c'est une quête qui se construit par étape.