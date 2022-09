Le programme des clubs français en Coupes d'Europe (J1)

Le PSG débute mardi par la réception de la Juventus, et l'OM se déplace mercredi à Tottenham. En Ligue Europa, Rennes, Monaco et Nantes sont sur le pont contre Larnaca, l'Etoile Rouge et l'Olympiacos. En Conference League, Nice reçoit Cologne.