Leipzig 2-2 PSG : Penalty, Donnarumma, Herrera… Les embrouilles de fin de match

Les nerfs se sont tendus en fin de partie entre Leipzig et le PSG ce mercredi en Ligue des champions (2-2). Les Parisiens ont montré toute leur frustration après le penalty sifflé contre eux. Gianluigi Donnarumma a pris un carton jaune après avoir pesté, Ander Herrera, lui, a fait un vilain geste sur le gardien adverse, Péter Gulácsi, et s’est embrouillé avec deux joueurs du club allemand, Mohamed Simakan et Amadou Haidara.