Leipzig 2-2 PSG : "Les très grandes équipes encaissent aussi des buts", Nkunku défend son ancien club

Encore brouillon et malmené, le PSG a fini par faire 2-2 contre le RB Leipzig, après avoir été mené puis avoir fait la course en tête avec doublé de Georginio Wijnaldum, mercredi soir lors de la 4e journée de Ligue des champions. Malgré le contenu, le club parisien a été défendu par son ancien joueur et adversaire du soir, Christopher Nkunku.