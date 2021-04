Les 4 Fantastiques chez les Reds ? Madrid sans Ramos : Hermel et Laurens présentent le choc Real - Liverpool

Au moment du tirage au sort, Liverpool et le Real Madrid n'étaient pas franchement en forme (surtout les Reds). Mais ces dernières semaines, Anglais et Espagnols semblent aller mieux. De quoi donner encore plus de piment à ce choc - remake de la finale de la Ligue des champions 2018 - présenté par Fred Hermel et Julien Laurens.