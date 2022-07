"Les JO, c'est différent", affirme Darmanin qui assure avoir tiré les leçons du fiasco du Stade de France

Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer - rattachement qu'il vient d'obtenir au sein du gouvernement Borne II - Gérald Darmanin était l'invité de RMC et BFM TV, ce mardi. Il est revenu sur le fiasco du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions, Liverpool - Real Madrid. Assurant que toutes les leçons à prendre avaient été tirées de ce chaos, il a également rassuré en vue des Jeux olympique de Paris 2024. Et notamment la cérémonie d'ouverture qui se fera le long de la Seine et non dans une enceinte close.