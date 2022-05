Ligue des champions 2022/23 : Les chapeaux déjà largement connus

Sept pensionnaires du chapeau 1 et 7 du chapeau 2 sont déjà connus. Liverpool et l'Ajax occuperont l'une ou l'autre place. On connait aussi 7 pensionnaires du chapeau 3, le 8e pourrait être l'OM si les clubs au meilleur coefficient UEFA se font éliminer en barrages.