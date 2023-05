Ligue des champions : 25 des 32 qualifiés pour la saison 2023/24 sont connus

Au 29 mai 2023.

Avec le PSG et Lens, en attendant l'OM ? La Premier League, la Serie A, la Liga et la Bundesliga connaissent leurs qualifiés. Les 7 places restantes reviendront au vainqueur de l'Europa et aux 6 qualifiés, via la voie de la ligue et des champions.