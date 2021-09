Ligue des champions : Benzema dépasse Raul mais reste loin des intouchables Ronaldo et Messi

Buteur lors de la défaite surprise du Real Madrid face au Sheriff Tiraspol (1-2), Karim Benzema en a profité pour dépasser une légende du club merengue : Raul et ses 71 réalisations en Ligue des champions. Le voici désormais à trois longueurs de Robert Lewandowski et ses 75 réalisations. Encore loin des mammouths : Cristiano Ronaldo (135) et Lionel Messi (121) décidément sur une autre planète...