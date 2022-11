Ligue des champions : "But de la journée", Mbappé et Messi primés deux fois

Quatre buts des Parisiens ont été élus "plus beau but de la journée" lors de la phase de poules. Deux pour Kylian Mbappé (les deux contre la Juventus) et deux pour Lionel Messi (un à Benfica, un contre le Maccabi Haïfa).