Ligue des champions : Chelsea-Man United, Liverpool-Tottenham... Retour sur les 2 dernières finales 100% anglaises

Chelsea-Manchester City sera, ce samedi 29 mai, la troisième finale de Champions League regroupant deux clubs anglais. En 2008, le Manchester United de Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney avait battu le Chelsea de Frank Lampard et Didier Drogba au bout du suspense aux tirs au but, avec les fameux ratés de John Terry et Nicolas Anelka (sans oublier celui de CR7). Puis, 11 ans plus tard en 2019, le Liverpool de Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino s'était vengé de la finale de 2018 perdue contre le Real Madrid de Zinedine Zidane en maîtrisant sans trop de difficulté le Tottenham d'un Harry Kane diminué et du champion du monde Hugo Lloris.