Ligue des champions : Conte dégoupille sur l’arbitrage et le VAR après son expulsion, puis quitte la conférence

Antonio Conte a pesté contre une décision arbitrale dans les derniers instants du match de Ligue des champions face au Sporting (1-1). L'arbitre a refusé un but, celui de la qualification des Spurs, pour un hors-jeu et l'entraîneur a craqué au point d'être expulsé puis de claquer la porte et de quitter la conférence de presse d'après-match après une seule question.