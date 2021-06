Ligue des champions : Da Silva, Nzonzi et Stéphan lucides sur les limites rennaises après Krasnodar

Battu 1-0 à Krasnodar, Rennes terminera dernier de son groupe E et ne verra pas l'Europe en deuxième partie de saison. Malgré des contenus parfois intéressants, les Bretons ont été punis par manque d'expérience. C'est le constat froid et partagé par le capitaine Damien Da Silva, Steven Nzonzi et le coach Julien Stéphan.