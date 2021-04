Ligue des champions : Du public en cas de demi-finale 100% anglaise ? Les clubs pessimistes

Le public va bientôt faire son retour dans les stades anglais. 4000 supporters seront présents pour la demi-finale de la Coupe d’Angleterre ce week-end, entre Leicester et Southampton. Une bonne nouvelle pour les fans et les clubs, qui pourrait avoir un impact sur les demi-finales de la Ligue des champions. En effet, en cas de dernier carré 100% anglais entre Chelsea et Liverpool, l’UEFA pourrait peut-être faire une exception. Cependant, les clubs anglais seraient assez pessimistes selon notre expert, Julien Laurens.