EN DIRECT- Multiplex Ligue des champions: le Maccabi piège d'entrée la Juve MHI (7’) O. Atzili 1 0 JUV 22'

La quatrième journée des poules de la Ligue des champions débute ce mardi avec huit matchs et plusieurs belles affiches au programme. Après les déplacements de Manchester City à Copenhague et celui de la Juventus à Haïfa en levé de rideau (18h45) ne ratez pas les meilleurs moments des autres rencontres de la soirée. Avec notamment un alléchant Milan-Chelsea et la première de Jorge Sampaoli en C1 avec le FC Séville contre Dortmund dès 21h. Le multiplex du jour est à suivre en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.