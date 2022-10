Ligue des champions (F) : L’OL entame sa nouvelle campagne européenne avec Arsenal

Six matches et six victoires, le début de saison de l’Olympique Lyonnais féminin est parfait en tout point. Mais les joueuses de Sonia Bompastor entament une nouvelle campagne européenne avec la réception d’un nouveau cador, Arsenal, vice-champion d’Angleterre.