Ligue des champions (F) : "Une équipe complète qui arrive à maturité", Ollé-Nicolle aurait bien "évité" le Bayern

Le tirage au sort a livré son verdict pour le PSG et l'OL. Si les Lyonnaises s'en sortent plutôt bien avec la Juve, Didier Ollé-Nicolle et ses joueuses devront passer l'obstacle Bayern Munich. Une équipe dont il se serait bien passé dès les quarts de finale. Et qu'il sent assez mature pour aller au bout.