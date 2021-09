Ligue des champions (J1) : Man United battu d'entrée, le Bayern humilie (encore) le Barça

Manchester United a été battu d'entrée à Berne par les Young Boys malgré un but de Ronaldo (2-1), Chelsea s'en sort face au Zenith grâce à Lukaku (1-0), tandis que le Bayern remporte le choc face au Barça (3-0) avec un doublé de Lewandowski et un but de Müller.