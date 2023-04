Ligue des champions : "L'art de défendre", pourquoi de Ligt a choisi la Juve en 2019

Joueur du Bayern depuis quelques mois, Mathijs de Ligt avait connu un début de carrière fulgurant avec une campagne exceptionnelle de l'Ajax en Ligue des champions en 2019. Véritable révélation - avec Frenkie de Jong - de cette épopée extraordinaire, le défenseur était convoité par les grands d'Europe (PSG, Barça) mais il a choisi de s'engager à la Juve... Les premiers mois n'ont pas forcément été simples. D'ailleurs son passage n'a pas forcément à la hauteur de toutes les attentes. Sauf que le Néerlandais l'affirme : avoir fréquenté la Vieille Dame et ses défenseurs emblématiques (Chiellini, Bonucci) l'a beaucoup aidé à devenir un joueur "plus complet". Et d'être un véritable cadre de la défense bavaroise.