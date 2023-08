Ligue des champions : L’essentiel de Galatasaray - Molde et Young Boys - Maccabi Haïfa (barrages retour)

En plus de Braga, Galatasaray et les Young Boys se sont qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des champions. Le club turc s’est défait de Molde (2-1) avec un nouveau but de Mauro Icardi, alors que les Suisses ont étrillé le Maccabi Haïfa pour valider leur ticket (3-0).