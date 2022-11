Ligue des champions : L'intégrale buts du PSG en phase de poules

Les Parisiens ont inscrit 16 buts lors de leurs 6 rencontres de groupe contre la Juventus, le Maccabi Haïfa et Benfica. Sept ont été inscrits par Mbappé, 4 par Messi, 2 par Neymar, et un pour Soler et Mendes.