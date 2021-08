Ligue des champions : La composition des chapeaux avant les barrages

Six places restent à attribuer en Champions League via les barrages (4 via la voie des Champions 2 par la voie de la Ligue, dont Monaco qui affronte le Chakhtior). Les chapeaux 1 (avec Lille) et 2 (avec le PSG) sont connus. Trois places restent à pouvoir dans le 3e chapeau, et 5 dans le dernier chapeau.