Ligue des champions : la pression du quadruplé pour Liverpool... "Qui peut s'en plaindre ?" balaye Alexander-Arnold

Après son match solide à l'aller (2-0), Liverpool semble bien parti pour s'offrir une troisième finale de Ligue des champions en quatre après 2018 et 2019. Une qualification à valider définitivement ce mardi contre Villarreal (21h00 sur RMC Sport 1) et qui rapprocherait un peu plus les Reds dans l'optique du quadruplé (League Cup, FA Cup, Premier League, Ligue des champions). Pas de pression pour Alexander-Arnold juste de l'excitation. Avant ce mois où tout peut se gagner mais aussi se perdre...